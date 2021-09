Corona-Impfungen für Kinder: "Sehr sicher sein, dass es keine Nebenwirkungen gibt"

Der Epidemiologe Rüdiger von Kries geht davon aus, dass möglicherweise schon im Juni Corona-Impfstoffe auch für Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren freigegeben werden. Im SWR2 Tagesgespräch betonte von Kries, dabei sei es für die ständige Impfkommission wichtig "ziemlich sicher" zu sein, "dass es keine langfristigen Nebenwirkungen gibt." Aber genau das mache der Stiko "ein bisschen Sorgen, denn Langzeitbeobachtungen haben wir eben nicht – weder bei Älteren noch bei Jüngeren", so von Kries. Dennoch sei auch eine Impfung von Kindern und Jugendlichen ein wichtiger Schritt. Es gehe nicht nur darum, Leben zu retten und schwere Gesundheitsschäden zu verhindern. Eine Impfung erlaube auch, wieder am Leben teilzuhaben. "Und Teilhabe am Leben ist ein ganz kritischer Aspekt, gerade in der Jugendphase und gerade für eine Generation, die jetzt eineinhalb Jahre erlebt hat, wie es ist, von vielen Aspekten der Teilhabe ausgeschlossen zu werden", so von Kries.