Er wird an Silvester verschenkt, steckt in Miraculix‘ Zaubertrank und in Gustav Gans‘ Schnabel: der Glücksklee. Zusammen mit Hufeisen und Co spielte er nicht nur im Volksglauben früherer Jahrhunderte eine große Rolle, nein der Glaube an Glücksbringer blüht nach wie vor. Laut einer Allensbach-Umfrage hat die Neigung zu Aberglauben in den letzten Jahrzehnten sogar zugenommen. mehr...