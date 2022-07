Corona als Chance der Stillen – Die Kommunikationsexpertin Sylvia Löhken über die Kraft der Introvertierten

Moderation: Patrick Batarilo

Redaktion: Petra Mallwitz

Das öffentliche Leben ist heruntergefahren und bei aller Frustration: Einige scheinen diesen verordneten Rückzug auch zu genießen. Könnte es sein, dass das vor allem introvertiertere Menschen sind, die sich von Reizen oft überflutet fühlen und nach viel Geselligkeit erstmal Zeit nur mit sich selbst brauchen? Viele Mystiker gingen in die freiwillige Isolation, um bewusst in sich hinein zu horchen und neue Wege zu suchen. Sylvia Löhken coacht Introvertierte und weiß, wie leicht sie in einer erlebnishungrigen lauten Umgebung in Selb. (SWR 2021)