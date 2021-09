Die Corona-Krise als Beschleuniger — welche gesellschaftlichen Folgen hat die Pandemie?

Bringt die Corona-Krise für das Klima, was die Klimadebatte nie geschafft hat? Geht jetzt die Digitalisierung schneller voran? Beschleunigt die Krise gesellschaftliche Entwicklungen in Deutschland? SWR2 fragt Experten, welche Folgen die Pandemie haben könnte.

Abstand halten soll die Corona-Pandemie eingrenzen, das gilt derzeit in alltäglichen Situationen, wenn Menschen aufeinander treffen. Aber auch im übertragenen Sinn kann ein wenig Abstand helfen, die gesellschaftlichen Veränderungen zu verstehen, die diese Krise mit sich bringt.

SWR2 am Morgen stellt in einer Gesprächsreihe die Folgen der Pandemie in den Mittelpunkt. Die These: Corona beschleunigt gesellschaftliche Entwicklungen, sei es im Klimawandel, im Gesundheitswesen oder bei der Digitalisierung.