Cornelia Coenen-Marx: „Misch dich ein!”

Wollte man die Theologin Cornelia Coenen-Marx mit einem einzigen Begriff beschreiben, würde „Einmischerin” gut passen. Das liegt nicht nur daran, dass die evangelische Theologin und Pfarrerin kurz vor der Jahrtausendwende die Kampagne „Misch Dich ein” initiierte. In ihrer aktiven Laufbahn in Kirche und Diakonie ergriff sie immer wieder das Wort für Menschen in sozial schwierigen Situationen. „Unsere Gesellschaft lebt vom Engagement der jungen Alten” sagt die Rheinländerin, die bei Hannover lebt. Im sogenannten dritten Lebensabschnitt ist sie selbstständig tätig und thematisiert in Seminaren oder Einkehrtagungen die spirituelle Seite sozialen Handelns. „Wir müssen lernen, entschleunigt weiterzugehen”- nie hatte diese Einsicht mehr Aktualität las in unserer pandemie- erschütterten Welt.