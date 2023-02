In einem autobiografischen Comic muss man „das Leben verdichten, verkürzen und reduzieren“, sagt Hamed Eshrat über seinen neuesten Comic „Coming of H“. Sich als Jugendlicher in der Welt zurechtfinden, sein eigener iranischer Familienhintergrund, ganz banale Themen wie die erste Liebe und gleichzeitig das Fliehen vor dieser Realität – sein Comic sei ein „Mischmasch aus all diesen Dingen“, sagt der Zeichner und Autor. Durch die Gestaltungsmittel des Comics können er mehrere Zeitebenen gleichzeitig auf einer Comicseite erzählen. Die „Comicform“ biete hier viele Möglichkeiten, viele Ebenen des eigenen Lebens zu verbinden, so Hamed Eshrat. Am 17.09. liest Hamet Eshrat aus seinem neuesten Werk bei den Stuttgarter Comictagen im Club „White Noise“ in Stuttgart.