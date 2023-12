Comic Con Stuttgart: Weniger kleine Verlage, dafür ein Meer an Merchandising-Ständen

per Mail teilen

48.000 Besucher lockte die Stuttgarter Comic Con 2023 an. Während sich bereits zum siebten Mal Cosplayer und lebende Animé-Figuren auf der Messe tummelten, war jenseits der Massenattraktionen und Merchandising-Stände die Art Zone mit kleineren Verlagen eher am Rand untergebracht.

Star-Wars-Imperium ist bestens vertreten

Es ist noch relativ früh am Tag, die Messe hat gerade erst eine Stunde geöffnet. Und doch schieben sich schon Massen an Besucherinnen und Besuchern durch die Gänge. Dazwischen Klon-Krieger und Jedi-Ritter mit Laserschwert, ein Wookie lehnt an der Hallentür.

Das Star-Wars-Imperium ist bestens vertreten. In der neuen Galactic Cantina tummeln sich gleich mehrere Exemplare des freundlichen Droiden R2D2 , überragt von einem gigantischen Imperium-Fighter. Aus einer ganz anderen Welt wiederum kommt der Witcher, ein Dämonen- und Monsterjäger. Groß, langes graues Haar, gelbe Augen, steht er da, eine lange Narbe im Gesicht im braunen Lederkostüm. Eine fast schon perfekte Kopie.

Ein offenes, junges Publikum

Ruedi Kamer versteckt sich in dem Witcher-Kostüm. Er ist extra aus dem schweizerischen Oberarth angereist, ein professioneller Werbefotograf, der statt klassischem Porträtfoto Fotoshootings für spektakuläre Bildwelten anbietet. Ruedi Kamer gehört zu den Einzelkämpfern auf der Comic Con Stuttgart, die sich als kleinere, unkonventionelle Unternehmer und Unternehmerinnen auf der Messe behaupten.

So auch Grit Richter aus Salach bei Göppingen, die 2016 ihren eigenen Verlag, den Art Skript Phantastik Verlag, gegründet hat. Zu ihrem Angebot gehören Dark and Urban Fantasy, Steampunk und Space Opera.

Mit diesem etwas anderen Angebot jenseits des Mainstreams hat Grit Richter offensichtlich einen guten Riecher gehabt. Die Verlegerin und Grafikdesignerin ist zufrieden, ihr kleiner Laden läuft mittlerweile ganz gut. In diesem Jahr ist sie bereits zum sechsten Mal auf der Comic Con Stuttgart, weil sie hier noch einmal ein ganz neues Publikum auf ihr Verlagsprogramm aufmerksam machen kann.

Auf der Comic Con ist ein ganz anders Publikum, ein sehr offenes Publikum. Die kennen jeden Bestseller, die kennen jedes gehypte Buch und die wollen was Neues.

Die Kreativszene sitzt im hintersten Eck

In diesem Jahr hat die Messe die Comic Con in andere, kleinere Hallen verlegt. Das bedeutet: Um überhaupt zu den kleineren Verlagen, der Artist Zone mit den vielen Zeichnerinnen und Zeichnern zu gelangen, muss man sich einen weiten Weg über zwei Ebenen im dichtesten Gewühl und im Schritt-Tempo hinaufschieben.

Vorbei an den Hauptattraktionen, den Bühnen und einem Meer an Merchandising-Ständen: Die Kreativszene also abgeschoben ins hinterste Eck.

Ob das getrennte Konzept – hier die Artists, dort die Publikumsmagnete – aufgeht, bleibt abzuwarten. Auffällig ist schon jetzt der Schwund kleinerer, unabhängiger Comic-Verlage. So war zum Beispiel der Ludwigsburger Cross-Cult Verlag diesmal nicht präsent. Für die Einzelkämpfer aber scheint die Comic Con Stuttgart durchaus aufzugehen.