CO2-Kompensation - Kann man Klimaschutz kaufen?

Jetzt zur Urlaubszeit haben sie wieder Konjunktur: CO2-Kompensationen. Geld, das man in einen Fonds oder in ein Projekt einzahlt, um die negativen Klimafolgen etwa eines Fluges auszugleichen.

Theoretisch lassen sich so auch die Emissionen "wegkaufen", die beim Heizen oder beim Autofahren entstehen. Und auch Unternehmen zahlen CO2-Kompensationen, damit ihre Klimabilanz besser aussieht. Dafür investieren sie teilweise in umstrittene Projekte in anderen Teilen der Welt. Doch das ist nicht immer sinnvoll, nicht jedes Projekt erfüllt die Anforderungen und auch das Thema "greenwashing" spielt dabei eine Rolle.





Umfrage: Kompensieren Sie ihre CO-Emissionen?Autorin: Tjada Huchtkötter

Erklärstück: CO2-Kompensationen - wie funktionieren die eigentlich genau?Autorin: Janina Schreiber

Interview Teil 1: Wie sinnvoll ist eine CO-Kompensation - welche Arten der Kompensationen gibt es? Worauf muss ich als Privatperson achten?Interview mit Marcel Kruse, UBA

Reportage: Kompensation Beispiel 1: Flüge, Mietautos und CO. Was kann ich als Privatperson alles kompensieren? Welche Modelle gibt es da?Autor: Wolfgang Brauer

Interview Teil 2: Wie kompensieren Firmen? Was bringt das und wieviel greenwashing ist dabei? Wie transparent ist das Ganze?Interview mit Marcel Kruse vom UBA

Reportage: Kompensation Beispiel 2: In Australien boomen Kompensationsprojekte, mit denen sich Firmen in Europa das Label "CO2-Neutral" anheften können. Farmer verdienen damit gutes Geld, aber die Projekte sind umstritten.Autorin:Sandra Ratzow, Studio Singapur



Moderation/Redaktion: Susanne Henn