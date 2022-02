Der Begriff Öffentlichkeit bezeichnet den Bereich des gesellschaftlichen Lebens, der nicht privat ist und in dem gesellschaftlich relevante Themen diskutiert werden. Für die notwendige Transparenz des Diskurses spielen die Medien eine wichtige Rolle. In diesem Zusammenhang findet sich im Sprachgebrauch auch der Begriff Gegenöffentlichkeit, der sich bewusst gegen eine vorherrschende öffentliche Meinung stellt. Seinen historischen Ursprung hat das Wort schon in den 70er Jahren vornehmlich im linken Umfeld - gerade in jüngster Zeit aber hat der Begriff im Netz einen Strukturwandel durchlaufen. Der Medienwissenschaftler Prof. Bernhard Pörksen bezeichnet Gegenöffentlichkeit neben den klassischen vier Gewalten - der Exekutiven, der Judikativen, der Legislativen und den traditionellen Medien - sogar als die fünfte Gewalt des digitalen Zeitalters. mehr...