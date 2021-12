Claus Kleber moderiert zum letzten Mal das „heute-journal“

Nach 2977 Ausgaben moderiert Claus Kleber am 30.12.2021 zum letzten Mal das ZDF „heute-journal“. Mit einem ganz eigenen Stil prägte der promovierte Jurist Kleber seit knapp zwei Jahrzehnten das Nachrichtenmagazin.

Das journalistische Fach war stets Klebers Passion

Schon während seiner Schulzeit engagierte sich der 1955 in Reutlingen geborene Kleber als freier Mitarbeiter für den Kölner Stadtanzeiger. Während seines Jura-Studiums arbeitete er für den Südwestfunk in Baden-Baden und Tübingen, ehe er für Forschungsaufenthalte in die Vereinigten Staaten ging. Nachrichten und der Rundfunk waren schon immer seine Passion – so dissertierte er zum Thema „Privater Rundfunk – Gestaltungsmöglichkeiten im Verfassungsrahmen“. Es lag auf der Hand, dass er nach Abschluss seiner Promotion in das journalistische Fach wechseln würde.

Vom einfachen ARD-Korrespondent in den USA wurde er zum Studioleiter in Washington, später in London. Er berichtete live über Großereignisse wie die Anschläge vom 11. September, ehe er Anfang 2003 zum ZDF wechselte und als Nachfolger von Wolf von Lojewski als Moderator des „heute-journals“ am Mainzer Lerchenberg seine erste Sendung moderierte.

Am 3. Februar 2001 sagte Kleber erstmals „Guten Abend“ als Anchorman des Nachrichtenmagazins. Meist an seiner Seite: Gundula Gause. In nur wenigen Jahren wurde Kleber zu einem der angesehensten Fernsehmänner des Landes. Respektiert wurde er vor allem für seine seriöse und kompetente Art, die Nachrichten zu präsentieren.

Humorvolle Moderationen und lustige Pannen

Auch der Humor kam bei Claus Kleber nie zu kurz. Bei aller Ernsthaftigkeit ließ er es sich nicht nehmen, ab und an einen pointierten Scherz in seinen Moderationen zu platzieren. So moderierte er häufig das Satiremagazin „heute show“, das auf dem Sendeplatz direkt nach dem Nachrichtenmagazin folgt, mit spitzen Bemerkungen an – zum Leidwesen von Oliver Welke, der dies nicht immer unkommentiert auf sich sitzen ließ:

In zwanzig Jahren und fast 3000 Sendungen kommt es natürlich auch zur ein oder anderen Panne im Sendebetrieb. Ob da nun ein mysteriöser Mann im Schutzanzug durch das Studio geistert oder der Frosch im Hals einfach nicht verschwinden möchte, solche Pannen nimmt man als Zuschauer*in immer mit einem Schmunzler auf:

Auch Parodien über Deutschlands bekanntesten Anchorman gab es: In der Fernsehserie „Switch Reloaded“, die die deutsche TV-Landschaft aufs Korn nahm, hatten Claus Kleber (gespielt von Michael Müller) und Gundula Gause (Martina Hill) jahrelang einen festen Platz:

Geschichtsträchtige Interviews

Vier Präsidenten der Vereinigten Staaten interviewte Kleber, den iranischen Präsidenten Mahmud Ahmadineschad sogar in einem 45minütigen Spezial zum iranischen Atomwaffenprogramm. Für sein Interview mit Sebastian Kurz, direkt nach dem Wahlsieg 2019 hagelte es Kritik, genauso für ein Gespräch mit Maria Furtwängler über Diversität – Kleber bekam die „Saure Gurke“ für Sexismus verliehen, deren Annahme er jedoch verweigerte.

Seine oft innovativen stilistischen Mittel in der Moderation waren umstritten. So berichtete Kleber zum 70. Jahrestag des Bestehens der NATO 4. April 2019 in der Anmoderation fiktiv über den Einsatz der NATO-Truppen zur Verteidigung Estlands. Erst im Anschluss machte Kleber deutlich, dass dies Fiktion sei, aber jederzeit möglich. Auch Klebers teilweise besonders kritischen Nachfragen stießen nicht immer auf Gegenliebe.

Christian Sievers tritt die Nachfolge an

2007 bot man Kleber den Posten des Chefredakteurs beim SPIEGEL an – doch er lehnte ab, sein Medium sei das Fernsehen. Am 30.12.2021 moderiert Claus Kleber nun ein letztes Mal das „heute-journal“ an der Seite von Gundula Gause. Er hält es mit Edith Piaf und bereut nichts, was seine Karriere angeht, so Kleber in einem Interview.

Sein Nachfolger steht bereits in den Startlöchern: Der 52jährige Journalist Christian Sievers, der mehrere Jahre lang die „heute“-Hauptausgabe um 19 Uhr moderierte, rückt nach und übernimmt die Anchorman-Rolle des Hauptmoderatoren im „heute-journal“.