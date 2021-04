Im Gespräch mit Marie-Christine Werner

Sie will weder eine "Ikone der Frauenbewegung" sein, noch ein "Opfer". Die ZDF-Sportjournalistin Claudia Neumann will einfach nur den Job machen, den sie mag und gut kann. Der Sport, den sie liebt, über den sie arbeitet und selbst praktiziert, ist - Fußball. Der Shitstorm in den sozialen Medien begann, als Claudia Neumann wichtige Spiele der Nationalmannschaft live kommentierte, erst bei den Damen, dann bei den Herren, als erste Frau in Deutschland. Mit diesem Einbruch in eine Männerdomäne gilt sie anderen jungen Reporterinnen als Vorbild. Ihre Erfahrungen mit dem Hass im Netz hat sie in einem Buch verarbeitet.