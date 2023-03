Mit seiner Band Oracle hat Kendrick Scott bislang zwei Blue-Note-Alben eingespielt, „We Are The Drum“ (2015) und „A Wall Becomes A Bridge“ (2019). Mit dem jetzt erscheinenden dritten Werk „Corridors“, geht der in Houston geborene Schlagzeuger und Komponist einen spannenden neuen Weg, indem er erstmals auf die beiden melodieprägenden Instrumente Piano und Gitarre verzichtet und statt auf seine volle Band auf ein Trio mit Saxofonist Walter Smith III und Bassist Reuben Rogers setzt. Eine rigorose Reduktion der Mittel mit erstaunlichem Effekt.