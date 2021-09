Mit einem Festakt am 17. Juni wird die Stasi-Unterlagenbehörde aufgelöst, kommen die Stasi-Akten in das Koblenzer Bundesarchiv. Für diejenigen, die sich über ihre Erfassung durch die Stasi informieren wollen, ändere sich auf den ersten Blick aber wenig, sagt der frühere DDR-Bürgerrechtler und ehemalige Landesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen in Sachsen, Lutz Rathenow: „Die Akten bleiben an den Stellen, wo sie bis jetzt sind. Dieselben Mitarbeiter bearbeiten sie weiter‘“, so Rathenow in SWR2. Die Zahl der Standorte in den ostdeutschen Bundesländern werde allerdings stark eingeschränkt, es würden weniger Mitarbeiter neu eingestellt für wissenschaftliche und öffentlichkeitswirksame Atikivitäten. Ddie Zugangsmöglichkeiten zu den Akten seien weiterhin vorhanden, mit Wartezeit, so Rathenow. Aber die Bearbeitungszeiten könnten sich verlängern. Auch die wissenschaftliche Bearbeitung der Unterlagen werde auf Dauer erschwert. mehr...