Der Hoffnungsschimmer wird größer: Unser Urlaub an Pfingsten oder im Sommer könnte doch noch möglich sein. Auch wenn so ein Urlaub vielleicht ganz anders aussieht als gewohnt – und noch mit vielen Fragezeichen versehen ist. Können wir am Strand liegen? Wie und wo dürfen wir sportlich aktiv sein? Was ist mit dem gemütlichen Abend in der Taverne? Und welche Rechte habe ich, wenn ich Urlaub nehmen oder vielleicht noch verschieben möchte? mehr...