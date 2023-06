Die Themen: Pistorius will weitere Kriegsschiffe in den Indopazifik schicken ++ Tiananmen-Massaker: Weltweites 4.Juni-Gedenken - außer in China ++ Marsch für Demokratie in Polen ++ Wer ist der neue türkische Finanzminister Mehmet Simsek? ++ Tag X mit Nachwehen – Kritik am Polizeieinsatz in Leipzig