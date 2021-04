Für den Historiker Peter Longerich ist die kontinuierliche Geschichte des deutschen Antisemitismus eng mit der Identitätsfindung des Landes in den vergangenen 250 Jahren verbunden: „Es wird nach Gründen gesucht, die die Juden als andere erscheinen lassen, die man aus der eigenen Gemeinschaft – die man so dringend herstellen will – ausschließen kann“, erklärt Longerich im Gespräch mit SWR2.

Dabei seien die Ressentiments gegen Juden anders als andere Formen des Rassismus: „Die Vorurteile sind verwurzelt in der Kultur“, auch weil sie mit der Vorstellung einer angeblichen Weltverschwörung verbunden seien, so Longerich. „Der Antisemit hat ein ganzes Arsenal an sogenannten Argumenten gegenüber Juden und es kümmert ihn überhaupt nicht, wenn sich diese Argumente widersprechen.

Heute nimmt der Antisemitismus in Deutschland wieder zu, für Longerich äußert er sich vor allem durch eine Feindlichkeit gegenüber Israel.

Peter Longerich ist Professor am Royal Holloway and Bedford New College der Universität London, von ihm erschienen zuletzt die Bücher „Antisemitismus - eine deutsche Geschichte" und „Wannseekonferenz. Der Weg zur „Endlösung".