Plagiate zu erkennen, wird Universitäten fast unmöglich, durch eine KI erstellte Texte präsentieren sich als Unikate, sagt Prof. Doris Weßels aus Kiel. Und Robert Lepenies von der Karlshochschule Karlsruhe hält einen offenen und konstruktiven Umgang mit künstlicher Intelligenz für unerlässlich. Klar ist: Die alte Hausarbeit hat ausgedient

Doris Weßels zeigt sich besorgt über die jüngsten Entwicklungen rund um künstliche Intelligenzen wie ChatGPT. Die Professorin leitet eine spezielle Fachgruppe für „AI & Academic Writing“.

„Letztlich sind alle Texte, die aus diesen generativen Systemen herauskommen, Unikate”.

„Das ist nicht ein Copy+Paste aus vorhandenen Texten, sondern eine ganz kleinteilige, fragmentierte Struktur, so ein Remix aus der Masse der ganzen Trainingsdaten, die da drinsteckt“, so Weßels. Sie sei froh, dass sie derzeit nicht zu den Anbietern von klassischer Plagiatserkennungssoftwarelösung gehöre, denn das sei in der Tat ein ganz schwieriges Umfeld.

Klassische Plagiatserkennungssoftware kann KI nicht erkennen

Zu Guttenberg, von der Leyen, Schavan ... die Liste von Plagiatsaffären deutscher Politiker ist lang. Durch künstliche Intelligenz könnte diese nun bald ein Ende haben. Zwar gibt es mittlerweile künstliche Intelligenzen, die andere künstliche Intelligenzen erkennen, jedoch glauben Wissenschaftler, es bleibe möglicherweise ein Rennen zwischen Hase und Igel.

Weßels glaubt nicht, dass eine Detektionssoftwarelösung wie etwa GPTzero funktionieren könne. Man bräuchte ja nur mit einem weiteren Werkzeug Texte erneut umschreiben oder paraphrasieren lassen, dann wären sie nicht mehr zu erkennen.

Wie sollen Bildungseinrichtungen mit KI-Texten umgehen?

Bleibt die Frage, wie Bildungseinrichtungen nun umgehen sollen mit diesem Netzphänomen. An der Universität von Minnesota hat ChatGPT bereits eine schriftliche Juraprüfung bestanden. Als erste französische Hochschule hingegen hat das Pariser Institut für Politikwissenschaft Sciences Po ChatGPT und andere künstliche Intelligenzen verboten. Geldstrafen drohen, bis hin zum Ausschluss. An der Karlshochschule International University in Karlsruhe hält der Hochschuldirektor Robert Lepenies einen offenen Umgang jedoch für unerlässlich.

„Ich würde mal behaupten, die meisten Bildungswissenschaftler sind auch überein, dass man einen Weg finden muss, wie man mit diesen Tools gut die Lehre gestalten kann und nicht gegen sie.”

Kritische Reflexion und Interpretation werden wichtiger

Unis sollten künftig stärker den Prozess in der Bewertung miteinbeziehen, also mehr kritische Reflexion und Interpretation berücksichtigen und weniger ein reines Abfragen von Wissen. Neue Kriterien und auch Prüfungsformen werden so in Zukunft nötig sein, wenn Texte durch künstliche Intelligenzen verfasst werden können.

Durchbruch, Meilenstein, Zeitenwende?

Es gibt verschiedene Sichtweisen auf die künstliche Intelligenz, die auf Kommando auch Aufsätze, Gedichte, Briefe und alle möglichen anderen Texte schreiben kann. Kreativität und kritisches Denken könnten nach Ansichten von Fachleuten auf der Strecke bleiben. Laut Wirtschaftsinformatikprofessorin Doris Weßels sei nun aber die Büchse der Pandora geöffnet.

Die alte Hausarbeit hat ausgedient

Feststehen dürfte, die Hausarbeit, wie wir sie kennen, hat ausgedient. Im Zeitalter von künstlicher Intelligenz braucht es neue Prüfungsmethoden. Nur für dieses Semester kommt die Erkenntnis leider zu spät.