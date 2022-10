Charlotte Knobloch wird 90 – Zähe Kämpferin für das Judentum in Deutschland

Charlotte Knobloch hat den Holocaust überlebt, weil man sie unter falschen Namen auf einen Bauernhof versteckte. Es waren traumatische Jahre. Als Leiterin der israelitischen Kultusgemeinde von München und Oberbayern ist sie die letzte Holocaust-Überlebende in einem öffentlichen Amt. Sie hat wesentlich dazu beigetragen, das Judentum in Münschen sichtbar zu machen. Am 29. November wird sie 90 Jahre alt.

Ein echte Münchnerin

Wenn nötig kann Charlotte Knobloch ihr Leben in wenigen Worten wiedergeben: „Mein Name ist Charlotte Knobloch, ich bin eine der wenigen, die in München geboren sind, am 29.Oktober 1932. Und habe auch in München geheiratet, drei Kinder erzogen.“

„Ich habe soviel vermisst, dass ich schon gar nicht mehr gewusst hab, was ich vermisse.“

Ehe sie Traumatisches erzählt, kommt gestöhnt ein „Muss das sein?“. Es folgen Erlebnisse aus der Pogromnacht 1938 und die Trennung von ihrem Vater.

Knobloch überlebt unter falschem Namen

Dieser vertraute sie im Krieg der Haushälterin seines Bruders an, um sie vor dem Holocaust zu bewahren. Als angebliches uneheliches Kind dieser Frau überlebte sie unter falschem Namen auf einem Bauernhof in Mittelfranken.

„Ich habe soviel vermisst, dass ich schon gar nicht mehr gewusst hab, was ich vermisse“. sagt Knobloch im Gespräch. „Ich habe diese Identität angenommen und habe mich damit beruhigt, dass ich mein ganzes persönliches Ich an die Tiere gegeben habe. Das waren meine Ansprechpartner, meine Kameraden.“

Wiedersehen mit dem Vater

1945 finden sich Tochter und Vater wieder, kehren zurück nach München, gründen die Israelitische Kultusgemeinde neu. Weil Knobloch für die Schule schon zu alt ist, wird sie Stenotypistin, lernt Schneiderin.

Sie und ihr Mann, den sie bei einem jüdischen Fest kennenlernt, wollen dem Wirtschaftswunderland entkommen: „Auch ich wollte nicht in Deutschland bleiben. Mein Mann und ich standen kurz vor der Auswanderung nach Amerika.“

Die Auswanderung in die USA fällt ins Wasser

Ihre erste Schwangerschaft durchkreuzt diese Pläne. Auch wenn die Koffer wie bei so vielen deutschen Juden lange gepackt bleiben, arrangiert sich das Paar mit dem Land der Täter.

„Dass sie sich durchgesetzt hat, lag daran, dass sie einen ausgezeichneten Ruf hatte.“

Neben der Erziehung der Kinder engagiert sich Knobloch in jüdischen Wohlfahrtsorganisationen und leitet ab 1985 in der Nachfolge ihres Vaters die Israelitische Kultusgemeinde für München und Oberbayern.

„Sie war so etwas wie ein Novum“

Max Mannheimer, Überlebender des KZ Dachau und eines der prominentesten Gemeinde-Mitglieder hat diese Tatsache einmal so bilanziert:

„Sie war so etwas wie ein Novum, noch dazu in einer so großen Gemeinde. Aber dass sie sich durchgesetzt hat, lag daran, dass sie einen ausgezeichneten Ruf hatte. Und man hat es einfach geschluckt oder hingenommen.“

Jüdische Kultur aus den Hinterhöfen geholt

Synagoge, Verwaltung, Speisesaal und Kulturzentrum der Münchner Juden fristeten ihr Dasein über Jahrzehnte versteckt in Hinterhöfen. Das zu ändern, war Knoblochs großer Ehrgeiz.

In zähen Verhandlungen erkämpfte sie ein Arrangement: Die Gemeinde gab das Grundstück her, auf dem die Hauptsynagoge stand und erhielt dafür Baugrund am Jakobsplatz am Rand der Innenstadt: Groß genug für ein neues Gotteshaus, ein Jüdisches Museum, einen Kindergarten und ein Kulturzentrum.

Im Schatten von Paul Spiegel

Als das Gebäudeensemble 2006 eingeweiht wurde, war Knobloch frisch gewählte Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Doch zeigte sich bald, dass für dieses Amt der Schatten ihres Vorgängers Paul Spiegel zu groß war.

Ihr Charme, ihre menschliche Wärme, ihr diplomatisches Geschick entfalten sich besser in kleinem Kreis; reden ist nicht ihre Stärke. So machte sie 2010 Dieter Graumann Platz.

Eine bayrische Löwin im schicken Kostüm

Geblieben ist der Gemeinde-Vorsitz in München. Hier beweist Charlotte Knobloch weiter, dass hinter dem damenhaften Auftritt im adretten Kostüm eine bayerische Löwin steckt.

Schweigen, wenn der Staat Israel angegriffen wird oder sich antisemitische Gewalt in Deutschland breit macht? Kein Gedanke! Im Alter zu Töchtern und Enkeln nach Israel ziehen? Unsinn!

Schnörkellos sagt sie da nur: „Mein Platz ist neben meinem gottseligen Mann, der hier auf dem Jüdischen Friedhof beerdigt ist. Und da ist mein Platz bereits reserviert.“