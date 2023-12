Vom 27. bis 30. Dezember tagt in Hamburg der Chaos Communication Congress, ein Diskussionsfoum des Chaos Computer Club. Der frühere Hacker-Club pflegt sein Image bis heute – aber letztlich sind die CCC-Mitglieder heute Fachleute in allen Belangen rund um IT-Sicherheit. Nach zwei Jahren im Virtuellen kommt die Szene nun in Hamburg erstmals wieder in Präsenz zusammen.