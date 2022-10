CDU-Vizevorsitzende Breher zur Niedersachsenwahl: “Die landespolitischen Themen sind nicht durchgedrungen”

Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende, Silvia Breher, sieht das schlechte Abschneiden ihrer Partei bei der Landtagswahl in Niedersachsen in der Bundespolitik begründet. Es habe sich vieles auf die Krisenpolitik der Ampelregierung fokussiert: “Der SPD-Ministerpräsident Stephan Weil hat die Ampel-Regierung in Berlin genauso kritisiert, wie es auch Bernd Althusmann gemacht hat. Die landespolitischen Themen, auf die die Niedersachsen-CDU gesetzt hat, sind in dieser Zeit der Krise nicht durchgedrungen. Und dann war es der Amtsbonus des Ministerpräsidenten, der hier gepunktet hat.”

Dass die AfD bei der Wahl gut abschneiden konnte, schmerze sie sehr, so Breher weiter. Jetzt gehe es darum, Lösungen zu liefern: “Da nehme ich alle demokratisch verankerten Parteien in die Pflicht, damit die Bürgerinnen und Bürger sich aufgehoben fühlen, damit sie Antworten finden auf die Herausforderungen des Tages. Und das ist Aufgabe der Ampelregierung in Berlin.”