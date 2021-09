CDU-Außenpolitiker Röttgen: Gemeinsame EU-Afghanistan-Politik mit militärischen Fähigkeiten

Reicht das Desaster in Afghanistan aus, dass die Europäer wach werden? Diese Frage hat der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Pascal Lechler aufgeworfen. Röttgen äußerte die Hoffnung, dass - wenn auch nicht alle - so doch einige EU-Länder sich auf eine gemeinsame Afghanistan-Politik einigen können, die „auch militärische Fähigkeiten beinhalte“. Wer darüber nicht verfüge, werde in dieser Region nichts ausrichten und noch nicht mal ernst genommen, sagte Röttgen weiter. Die vergangenen 20 Jahre hätten gezeigt, dass es möglich sei, die Taliban durch internationale Militärpräsenz zurückzudrängen.

Röttgen plädierte außerdem dafür, die Partnerschaft zwischen Europa und den USA neu zu denken. Die Bedeutung Europas und auch des Nahen Ostens für die Vereinigten Staaten habe abgenommen, sei aber dennoch unverzichtbar. Deshalb müssen die Europäer Röttgen zufolge mehr in diese Partnerschaft investieren. "In Afghanistan haben wir erneut europäische Schwäche und Ohnmacht erlebt", sagte er, "aber wir können es uns nicht mehr leisten, nur noch dann handlungsfähig zu sein, wenn wir mit den USA übereinstimmen". Europa müsse lernen, seine Interessen zu vertreten – auch wenn die USA diese nicht teilten.