CDU-Außenpolitiker Kiesewetter: Ampelkoalition wirkt "gespalten, zerstritten, uneinig"

Der CDU-Außenpolitiker Roderich Kiesewetter kritisiert die Ampelkoalition ein Jahr nach der Zeitenwende-Rede als "zerrissen". Anlässlich der Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz, sagte Kiesewetter im SWR Tagesgespräch, lediglich Grüne und die FDP wüssten was auf dem Spiel stünde: "Die Grünen zumindest begreifen, dass wir Sicherheit gegen Russland organisieren müssen und nicht Sicherheit mit Russland. Während die SPD glaubt, nach dem Krieg weiter mit Putin verhandeln zu können. Und da müssen wir uns massiv gegen wehren. Die Koalition wirkt gespalten, zerstritten, uneinig und wir können froh sein, dass wenigstens die Außenministerin dagegen hält und Frau Strack-Zimmermann von der FDP."

Das Bild, das Deutschland ein Jahr nach der Zeitenwende international abgebe, sei Kiesewetter zufolge sehr unterschiedlich: In den USA sei man "entsetzt über Ausschließeritis und Verzögerung", so der Außenpolitiker, in den baltischen Ländern sei das Bild sogar fatal: "Ich denke, dass uns keiner mehr richtig glaubt. Ich glaube, dass Deutschland als Nutznießer wahrgenommen wird, der gerne Sicherheit anderer annimmt und sich sehr schwer tut, Sicherheit nach außen zu gewähren."