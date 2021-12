CDU-Außenpolitiker Gahler fordert Wirtschaftssanktionen statt Militäreinsatz gegen Russland

Einen gemeinsamen Takt vorgeben, das wünscht sich Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) für die Runde der EU-Außenminister, an deren Beratungen sie jetzt erstmals teilgenommen hat. Dabei sollte es vor allem um die Ukraine-Krise und den Umgang mit Russland gehen. Denn die massive russische Truppenkonzentration an der Grenze genauso wie die verbalen Drohungen der letzten Tage lassen nichts Gutes erahnen. Darüber hat SWR2 Aktuell-Moderatorin Sabine Hackländer im SWR-Tagesgespräch mit dem außenpolitischen Sprecher der EVP-Fraktion im Europa-Parlament, dem CDU-Politiker Michael Gahler, gesprochen. Er ist dafür, die Ukraine mit defensiven Militärsystemen auszustatten - aber nicht selbst an der Seite der Ukraine in einen bewaffneten Konflikt zu ziehen. Vielmehr müsse man Russland mit empfindlichen wirtschaftlichen Sanktionen drohen.