CDU-Außenexperte Jürgen Hardt: Putin agiert im alten Breschnewschen Stil

Erst unlängst sind führende oppositionelle Aktivistinnen aus Belarus für ihren mutigen Einsatz für Freiheit und Demokratie mit dem Karlspreis der Stadt Aachen ausgezeichnet worden. Darunter auch Maryja Kalesnikawa, die im Sommer in Minsk zu elf Jahren Haft verurteilt wurde. Um die Erinnerung an ihr Schicksal aufrechtzuerhalten, haben Kulturschaffende unter der Regie der Stuttgarter Initiative „InterAKT“ ein künstlerisches Social-Media-Projekt gestartet. Von Morgen an gibt es auf YouTube, Facebook und der Homepage der Initiative, die die in Stuttgart lebende Musikerin Viktoriia Vitrenko zusammen mit Maryja Kalesnikawa im Jaher 2017 gegründet hat, den animierten Kurzfilm „Belarus – Demokratiemärchen“ zu sehen. Begleitet wird das Projekt von einer Postkartenaktion, mit der über 1000 politischen Häftlingen in belarussischen Strafkolonien Mut werden soll für ihren Kampft für die Freiheit gedankt werden soll. mehr...