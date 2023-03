„Catcalling“ klingt erstmal harmlos, beschreibt aber sexuelle Belästigung in Form von anzüglichen Lauten oder Sprüchen bis hin zu sexistischer Beleidigungen und Verfolgung auf der Straße. Das erleben vor allem Frauen jeden Tag. Eine Aktion zum Internationalen Frauentag auf dem Stuttgarter Schlossplatz soll auf das weit verbreitete Phänomen aufmerksam machen, und Betroffenen eine Stimme geben.

Catcalls sind Vorstufe sexueller Gewalt

„Ey, wart mal, Sexy – wo wohnst du – ich bring dich gern nach Hause!“

„Du dumme Fotze – die Stadt ist klein – ich werde dich schon finden“

„Ist dein geiler Arsch heute vergeben?“

„Näää! Die ist doch viel zu dick!“

Solche Sprüche müssen sich Frauen anhören – jeden Tag – in der Fußgängerzone, beim Einkaufen. Catcalls – also anzügliche Bemerkungen, die weder lustig sind noch als unbeholfene Komplimente durchgehen. Viele Betroffene – meistens Frauen, Mädchen oder die LGBTQ Gemeinschaft – also auch trans* Personen - nehmen das als Vorstufe von sexuellen Übergriffen wahr. Studien zeigen – die Belästigungen haben Folgen für die Opfer – sie sind in ihrem Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum eingeschränkt. So erlebt es auch Heike Fischer vom Stuttgarter Frauenhaus, die die Aktion zum Internationalen Frauentag mit organisiert hat.

„Es geht einem schlecht, viele Frauen sind sehr unsicher, vermeiden bestimmte Plätze, trauen sich zu bestimmten Uhrzeiten nicht raus. Also die Folgen von Catcalling sind einfach nicht zu unterschätzen“

„Catcalling“- Betroffene schreiben ihre Geschichte bei der Aktion auf dem Schlossplatz Stuttgart auf SWR Magdalena Haupt

„Catcalling“ ist in Spanien strafbar

In Spanien wurde im letzten Jahr ein Gesetz gegen „Catcalling“ beschlossen: Wer eine Person mit Sprüchen oder Gesten belästigt, kann zu einer Geldstrafe oder gemeinnütziger Arbeit verurteilt werden. Bei der Stuttgarter Frauenberatung erlebt Sozialpädagogin Monika Andres noch häufig, dass die Betroffenen das Erlebte bagatellisieren.

Das Bewusstsein der Frauen hat sich verändert, ist von den Beratungsstellen zu hören. Dennoch – die gelernten Muster, auch die Schuld bei sich zu suchen – sitzen tief. „Catcalling“ist Alltag.

Info-Material von Stuttgarter Einrichtungen zum Internationalen Frauentag SWR Magdalena Haupt

„He, du Nutte, hau‘ ab!“

Heike Fischer hat selbst erst kürzlich eine solche Erfahrung machen müssen. Als sie in einer engen Straße mit dem Fahrrad unterwegs ist, kommt ihr ein Autofahrer entgegen, „kurbelt das Fenster herunter und sagt fast schreiend: „He, du Nutte, hau‘ ab!“ Sie hat für sich eine Erklärung für die Verhaltensweise der Männer gefunden:

„Ich bin der Ansicht, dass über die Abwertung von Frauen Geschlechterhierarchien weiter manifestiert werden sollen. Der Mann macht durch seine Ausdrucksweise öffentlich deutlich: du bist nichts wert, ich kann dich klein machen und brauche nicht mal körperlichen Kontakt dazu.“

Aktion soll Tabus ansprechen, solidarisieren und Mut machen

Aktionen wie heute in Stuttgart sollen Betroffene auch dazu bringen, das weiter Tabuisierte anzusprechen – sich weniger hilflos zu fühlen.

OT6 „Mit anderen darüber reden, eventuell zur Polizei gehen, so fließt das Thema ja auch in die breite Gesellschaft ein und so wird sich langfristig auch etwas verändern. Davon bin ich überzeugt“

Catcalling muss Straftatbestand werden

Die Forderung: Catcalling muss ein eigener Straftatbestand werden, wie es in vielen anderen Ländern schon praktiziert wird. Das Problem: verbale Belästigung ist oft schwer zu beweisen. Ganz klar aber ist: es braucht gesamtgesellschaftlich und nicht nur bei Polizei und Staatanwaltschaft noch mehr Sensibilität für sexualisierte Gewalt.