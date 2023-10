BW-SPD zur Migrationsdebatte: "Brauchen Versachlichung und Zusammenarbeit"

Die Ministerpräsidenten der Länder diskutieren in Frankfurt über das Thema Migration. Der baden-württembergische SPD-Fraktionsvorsitzende Andreas Stoch wünscht sich von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern vor allem eines: "Die Debatte muss versachlicht werden. Natürlich muss sie auch gelöst werden, aber wir müssen sachlicher werden. Die Menschen wollen keinen Streit. Und Aussagen wie zuletzt von CDU-Chef Friedrich Merz sind purer Populismus, das heizt die Stimmung nur an", so Stoch im SWR Tagesgespräch. Stattdessen müssten alle demokratischen Parteien bei dem Thema zusammenarbeiten – auch auf Landesebene. "Die grün-schwarze Koalition in Baden-Württemberg begnügt sich immer damit, auf Berlin zeigen. Dabei hat das Land auch selbst Handlungsmöglichkeiten", kritisiert Stoch im Gespräch mit SWR2 Aktuell-Moderator Florian Rudolph.