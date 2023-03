Der Widerstand und Protest gegen das Wissenschaftszeitvertragsgesetzes hatte Erfolg und es wird neu verhandelt. Ein offener Brief von mehr als 500 Professorinnen und Professoren und kritische Stimmen in den sozialen Medien waren ausschlaggebend. Zudem ist Pressefreiheit in Deutschland ein hohes Gut, das auf verschiedene Arten verteidigt, aber auch zum eigenen wirtschaftlichen Nutzen eingesetzt werden kann, wie in den heutigen Medienseiten zu lesen ist.