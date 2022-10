Der chinesische Staatschef Xi Jingping will sich auf dem Volkskongress in Peking in eine - bisher unübliche - dritte Amtszeit wählen lassen. Dieser geplante Ausbau seiner Macht wird in Deutschland nicht ohne Sorge gesehen. Fachleute mahnen, der Westen habe sich in eine zu große wirtschaftliche Abhängigkeit manövriert. Bernhard Weber vom China-Netzwerk Baden-Württemberg hält einen ganz neuen Umgang mit China für notwendig. Seiner Ansicht nach muss das Verhältnis smarter werden: "Wir brauchen mehr Wissen über China. Wir müssen auf Augenhöhe sprechen und nicht das chinesische Narrativ eins zu eins übernehmen". Im SWR Tagesgespräch sagte Weber, der selbst rund 30 Jahre in China gelebt hat, wie das gelingen kann. mehr...