BW-Gesundheitsminister Lucha zu neuer Corona-Verordnung: „Die Alternative wäre wieder Lockdown“

Klaus Bölling professionalisiert die Medienarbeit von Conrad Ahlers. Der Regierungssprecher wird in den 70er Jahren zu einem Netzwerker, der von Bild bis zur Süddeutschen alle Medien bespielt.

In Hintergrundgesprächen ist er so offen wie möglich, setzt aber auch Standards für die Ver-traulichkeit von Informationen, belohnt Verschwiegenheit der Journalisten mit Vertrauen. In den Krisen von Schmidts Kanzlerzeit sorgt er für Transparenz und damit für Akzeptanz beim Wähler, auch dank seiner Fernsehpräsenz. mehr...