Mit dem Begriff Heimat sollte nicht an Vergangenes, Nostalgisches appelliert werden. Das hat die Stadtsoziologin Prof. Annette Spellerberg von der Universität Kaiserslautern heute in SWR2 am Morgen gefordert. Am Tag der Heimat, der vom Bund der Vertriebenen gefeiert wird, sagte Spellerberg: „Wenn man an etwas appelliert, das nicht mehr vorhanden ist, dann verbaut man sich Handlungsoptionen, indem man etwas festhält, das nicht mehr vorhanden ist.“



Der sinnvollste Heimatbegriff sei der, der die Bedeutung des Alltags hervorhebe. „Herkunft ist auch wichtig, Sehnsucht spielt eine Rolle, aber eigentlich geht es um den Alltag, den man mit Freunden und Familie verbringt, mit einer Tätigkeit, wo man die Bräuche kennt, wo man sich selbst entfaltet.“ mehr...