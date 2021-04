Über 4.200 Eltern wurden für eine Studie der Universität Koblenz/Landau nach ihren Erfahrungen mit dem „Homeschooling“ in Coronazeiten befragt.

Eltern würden nun zunehmend in die Rolle der Lehrkräfte schlüpfen, nicht nur was das Vermitteln von Wissen angeht, sondern auch in Sachen Lern-Motivation, sagt Anja Wildemann, Professorin für Erziehungswissenschaften und Autorin der Studie. Schülerinnen und Schüler zu motivieren, sei in der Schule alltägliches pädagogisches Handeln, Eltern hätten damit aber oft nur wenig Erfahrung.

Die Lernangebote unter Corona-Bedingungen hätten viele Eltern als „wenig kreativ“ empfunden. Auch die Kommunikation zwischen Eltern und Schule sei für viele Eltern eine große Herausforderung gewesen.

Was die Feedback-Kultur betreffe, könnten Schulen noch große Fortschritte machen, so Anja Wildemann. Eine Rückmeldung der Schule an Eltern und Schüler habe deutliche Auswirkungen auf die „Qualität des Lernens“.