Bundeswehr-Verband zur KSK-Munitionsaffäre: Systemische Fehler

Das Theater ist gerade wieder wegen seiner hierarchischen, missbrauchsanfälligen Strukturen im Gerede. Aufgrund massiver Kritik an seinem Führungsstil musste 2020 Peter Spuhler, der Generalintendant am Staatstheater Karlsruhe, seinen Posten räumen. Nach „Me Too“-Vorwürfen mehrerer Frauen gegen ihn legte Mitte März auch Klaus Dörr, der Interimsintendant der Berliner Volksbühne, sein Amt nieder. Was läuft also falsch am Theater? Darüber spricht die Dramaturgin Marion Tiedtke in der Süddeutschen Zeitung. mehr...