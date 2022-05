Zwischen der Ukraine und Mali liegen fast 10.000 Kilometer. Und auf den ersten Blick haben der russische Angriffskrieg in Osteuropa und der Kampf gegen Islamisten in der Sahel-Zone wenig miteinander zu tun. Aber das stimmt nicht ganz: Auch in Mali mischt Russland mit - wenn auch nur über die russische Söldnertruppe "Wagner", die angeblich nicht im Auftrag Moskaus handelt. Die Bundeswehr ist in Mali im Rahmen der UN-Mission MINUSMA mit bis zu 1.100 Blauhelmsoldaten im Einsatz. Jetzt hat das Bundeskabinett den Einsatz verlängert und ausgeweitet: Bis zu 1.400 deutsche Soldaten sollen nach Mali geschickt werden können.

Die Grünen-Verteidigungspolitikerin Agnieszka Brugger sieht in diesem erweiterten Einsatz kein Problem. Auch wenn sich die Bundeswehr aktuell schon an der Verteidigung der NATO-Ostflanke beteiligt: "Es gibt hier keine Konkurrenz zwischen diesen Einsätzen. Die Lehre aus dem Krieg auf unserem Kontinent kann nicht sein, dass Außenpolitik keine Rolle mehr spielt und dass wir uns aus der Welt zurückziehen." mehr...