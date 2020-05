Nach einem Jahr Arbeit sollte es in diesem Frühjahr so richtig losgehen: Die Veröffentlichung der ersten eigenen Single, Videodrehs, Konzerte und Auftritte bei diversen Festivals. Corona hat LINs Planung vorläufig gestoppt. Wie so viele Künstler musste auch Linda Bender umdenken. Das Musikvideo zum Song „Carolin", entstanden in der Wohnung der Mainzer Musikerin, ist das kreative Ergebnis. mehr...