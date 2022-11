Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) verteidigt im SWR Tagesgespräch das geplante Bürgergeld. Der Bundestag hat dem Vorhaben der Ampelregierung heute Vormittag zugestimmt. Die Union droht aber eine Blockade im Bundesrat am Montag an. Vor diesem Hintergrund wirft Heil der Union Taktiererei vor: "Natürlich spielen bei der Union in der derzeitigen Situation auch parteitaktische Überlegungen eine Rolle. Ich sage nur deutlich: Das hier ist nicht die Zeit für Parteitaktik. Wir müssen zu guten Lösungen kommen. Wir sind in einer wirtschaftlich und sozial sehr angespannten Situation. Wir müssen die gesamte Gesellschaft im Blick haben: Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit geringem Einkommen genauso, wie Menschen, die bedürftig sind. Und das ist eine Riesenchance, den Sozialstaat weiterzuentwickeln. Die sollten wir in Deutschland nicht verpassen."

Zum Kompromissangebot von CDU-Chef Friedrich Merz, vorerst nur die Hartz IV-Regelsätze zu erhöhen, sagt Heil im SWR Tagesgespräch: "Das ist zu kurz gesprungen. Zum einen kann man nicht wie die CDU seit Wochen sagen: Da wird zu viel gezahlt, dann lohnt sich Arbeit nicht mehr - was ja nicht stimmt - und dann nur den Regelsatz erhöhen wollen. Es geht ja darum, dass wir Menschen in Arbeit bringen. Zum zweiten muss man wissen, dass - würde man nur den Regelsatz zum ersten Januar erhöhen - ganz viele Regeln, die die Jobcenter von Bürokratie freihalten, auslaufen würden. Und wir hätten zum Beispiel auch keine Entfristung des sozialen Arbeitsmarktes, mit dem wir Menschen, die ganz lange arbeitslos sind - immerhin 50.000 Menschen - in Arbeit gebracht haben." mehr...