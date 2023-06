Die Themen: Kleiner Parteitag der CDU – wie Wertkonservative zurückgewinnen? ++ Bundestag erinnert in Sondersitzung an 17. Juni ++ Deutschland will 2-Prozent-Ziel 2024 einhalten ++ Wie Militärexperten die ukrainische Offensive bisher bewerten Nach Untergang von Flüchtlingsschiff: Festnahme mutmaßlicher Schleuser ++ Brisante Entwicklung bei Cum Ex, hohe Finanzbeamtin von Vorgesetztem angezeigt ++ Wirtschaft/Börse: Letzter Tag der laufenden Gesprächsrunde – wie sind die Weichen gestellt?