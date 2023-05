Nachdem die Pädagogin Bahar Aslan auf Twitter die rassistischen Strukturen in den Sicherheitsapparaten als „braunen Dreck in der Polizei“ kritisiert hatte, befeuerten vor allem Politiker aus der nordrhein-westfälischen CDU und Mitglieder der Polizeigewerkschaft einen Shitstorm gegen die Dozentin in dessen Folge sie ihren Lehrauftrag an der Polizeihochschule in Duisburg verlor. Als „Cancel-Culture von Rechts“ wird dieser Vorgang nun eingeschätzt und in den Kulturseiten die Frage aufgeworfen, warum man in Deutschland offenbar nicht folgenlos auf rassistische Strukturen hinweisen darf.