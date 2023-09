Die Themen: Heizungsgesetz verabschiedet ++ Was ändert sich? ++ Best of Haushaltswoche ++ G 20 läuft an ++ Weitere Zuspitzung im Berg-Karabach-Konflikt ++ UNICEF beklagt Gräueltaten im Kongo ++ Brandanschlag? Zugstrecken in Norddeutschland lahmgelegt