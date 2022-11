Ein, zwei Sätze direkt auf die Ohren und schon tauchen wir ab in eine eigene Welt. Bei manchen Hörspielen haben wir das Gefühl, als säßen die Stimmen direkt in unserem Kopf, so intensiv und eindringlich sind sie. „Wir können ganz viel aus einer Stimme raushören“, sagt die Kulturjournalistin Jenni Zylka.

„Deswegen besitzt das Hörspiel so eine unheimlich immersive Kraft.“ Jenni Zylka ist in diesem Jahr die Vorsitzende der Jury, die auf dem Festival den „Deutschen Hörspielpreis der ARD“ vergibt. Alle neun ARD-Sendeanstalten, der ORF, der SRF und das Deutschlandradio haben ihr jeweils bestes Hörspiel des Jahres in den Wettbewerb geschickt.

Zu hören sind die Produktionen schon jetzt auf der Internetseite der ARD-Hörspieltage. Drei Tage lang (11.-13.11.) wird das Zentrum für Kunst und Medien (ZKM) in Karlsruhe wieder zur Bühne der Radiokunst. mehr...