Der Untersuchungsausschuss zum Wirecard-Skandal sei einer der erfolgreichsten in der Geschichte des Bundestags, sagt Cerstin Gammelin, stellvertretende Leiterin des Hauptstadtbüros der Süddeutschen Zeitung. Auch wenn der Untersuchungsausschuss relativ klein gehalten wurde und nur neun Monate getagt habe, wurden Ziele erreicht: „Es gibt neues Personal bei der Finanzaufsicht und bei Wirtschaftsprüfern und es wurden neue Reformen angestoßen“. Gammelin hat die Arbeit des Untersuchungsausschusses in den letzten Monaten beobachtet.

Rolle der Geheimdienste nicht aufgeklärt

Trotzdem gebe es noch blinde Flecken bei der Aufarbeitung. So bliebe die Rolle der Geheimdienste weiterhin unklar. Man frage sich, inwieweit diese dazu beigetragen hätten, dass dieser Betrugsskandal überhaupt so passieren konnte, und dass Jan Marsalek bis heute flüchtig ist. Und es sei schließlich auch noch unaufgeklärt, was mit den Daten passiert ist, die Wirecard über die Kreditkarten gesammelt hat.

Vor einem Jahr, am 25. Juni 2020, hat der Finanzdienstleister Wirecard Insolvenz angemeldet. Danach entspann sich eine Art Wirtschaftskrimi, an dessen Aufklärung Politiker des Bundestags entscheidenden Anteil hatten: Vertreter aller Parteien haben in akribischer Kleinarbeit zu ergründen versucht, wer schuld ist am Wirecard-Skandal und dem Milliarden-Schaden. Diese Woche hat der Ausschuss Bilanz gezogen, und die ist recht eindeutig. Die Politische Verantwortung sehen Opposition und Union bei Finanzminister Olaf Scholz. Darum geht es auch am 25. Juni 2021 bei der Schlussdebatte zum Untersuchungsausschuss des Bundestags.