8 Prozent sind nicht genug: Tarifverhandlungen gehen in Schlichtung ++ „Wir hatten eine Brücke gebaut…“ ++ Bundesinnenministerin Faeser stellt Kriminalstatistik vor ++ Russlands Handlanger in Moldau? Portrait der Shor-Partei ++ Dänemark beginnt mit CO2-Einlagerung in der Nordsee ++ Rheinland-Pfalz will Kommunen beim Klimaschutz unterstützen ++ Börse: Inflationszahlen sinken leicht