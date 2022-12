Bundespreis Ecodesign 2021: Wie RePack den Onlinehandel nachhaltig revolutioniert

Am 6. Dezember 2021 wurde der Bundespreis Ecodesign vergeben, die höchste staatliche Auszeichnung für ökologisches Design in Deutschland. In der Kategorie Service hat das RePack-System gewonnen, das den Onlinehandel nachhaltiger machen möchte.

Paket geht als Brief Retour zum Hersteller

Die Idee ist bestechend einfach: Wer online bestellt hat, faltet die softe Verpackung auf normales Briefformat zusammen, klebt ein Rücksendeetikett auf und steckt sie in den Briefkasten. Dann geht sie Retour zum Hersteller. Theoretisch lässt sie sich bis zu zwanzigmal wiederverwenden, ohne kaputtzugehen.

So sieht die Idee aus, die 2013 von finnischen Designern mit der dortigen Post entworfen wurde, um den alltäglichen Kartonmüllbergen etwas entgegenzusetzen.

So präsentiert sich RePack:

Pappkartons verursachen mehr CO2 als angenommen

„Generell ist er so, dass gerade Pappkartons gar nicht so wenig CO2 verursachen wie immer angenommen wird, auch bei einer hohen Recyclingquote“, sagt Christof Trowitz, der für RePack von Hamburg aus den deutschen Markt koordiniert.

Die Herstellung des Repacks sei vom vom CO2-Fußabdruck her ungefähr gleich mit der Herstellung eines Kartons, erklärt Trowitz. Dadurch, dass das Repack 20 mal wiederverwendet werden könne, falle ab der zweiten Wiederverwendung nur noch für die Transporte CO2 an.

In 20 Ländern Versuche gestartet

Mittlerweile haben Kund*innen in 20 Ländern schon etwa 400.000-mal ihre Mehrweg-Verpackung nach Bestellungen bei großen Onlinemodeshops zurückgeschickt. Repack ist dabei aber noch viel mehr als eine intelligent designte Verpackung – nämlich ein komplettes Mehrwegsystem mitsamt Rückführungslogistik, Reinigungs- und Aufbereitungs-Service.

Ein Konzept, dessen Nutzen auch die Präsidentin der Jury des Bundespreises Anna Berkenbusch sieht: „Weil es ja gerade in den letzten Jahren ein Aufkommen von Verpackungen gibt, die durch den Onlinehandel anfallen. Und dass es natürlich eine schlaue Idee ist zu sagen, diese Verpackungsmaterialien werden nicht immer weggeworfen, sondern können wiederverwendet werden.“

Stabile und wasserdichte Verpackungsalternative

Denn der Verbrauch von Versandverpackungen in Deutschland ist laut Umweltbundesamt innerhalb von zwanzig Jahren um gut 600 Prozent gestiegen – rund 850.000 Tonnen fallen mittlerweile allein in einem Jahr an. Aufgrund von solchen steigenden Herausforderungen ist Ecodesign immer relevanter geworden.

Drei Kriterien waren für den Gewinn des EcoDesignpreis ausschlaggebend. Nachhaltigkeit, Innovation und gute Gestaltung. Die Taschen von Repack glänzen in allen Kategorien, was sie wiederum im Alltag auch vor Herausforderungen stellt: „Das Material erinnert an die IKEA-Taschen. Es ist ein voll recyceltes Polypropylen-Gewebe, was von außen beschichtet ist. Das heißt, sie sind unheimlich stabil und wasserdicht“, sagt Christof Trowitz.

Rücklaufquote noch nicht erreicht

Die ersten Prototyp-Taschen seien so ähnlich wie die „Freytag“-Taschen aus Recycling-LKW-Plane gewesen. Davon seien dann aber kaum welche zurückgekommen, weil sie „zu cool waren“.

In Probeläufen der aktuellen Version sind bei Otto, Tchibo und Co. 75 Prozent zurückgekommen. Das ist nicht schlecht, reicht aber noch nicht für die gute Umweltbilanz, dafür braucht es Rücklaufquoten von 80 bis 90 Prozent. Ein Spagat also zwischen ansprechendem und nützlichem Mehrwegdesign, denn auch Versandtaschen sind Visitenkarten eines Unternehmens.