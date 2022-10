Die CSU-Politikerin und stellvertretende Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Dorothee Bär, hat ihre Kritik an der Energiepolitik der Bundesregierung erneuert. Gerade bei den wichtigen Themen herrsche Streit in der Ampel, weshalb CDU und CSU die Regierung auch permanent vor sich hertreiben würden, sagte Bär im SWR2 Tagesgespräch. Die CSU-Politikerin verwies in diesem Zusammenhang auf den Leitantrag, den die CSU-Delegierten noch am Freitag beim Parteitag in Augsburg verabschieden wollten. "Wir haben ganz viele Vorschläge gerade in der Energiepolitik gemacht, bevor sich die Regierung mal in Bewegung setzt. Und das Schlimme ist ja, dass innerhalb der Bundesregierung sie sich selber Opposition sind, weil sie sich in nichts einigen. Stattdessen werden unsinnige Vorschläge gemacht wie die Cannabis-Legalisierung. Da sind sie sich einig, bei den wirklich wichtigen Themen für die Bürgerinnen und Bürger gibt’s nur Streit“, so Bär.

Kritik übte Bär zudem an der Erlaubnis der Bundesregierung für den Einstieg des chinesischen Staatsbetriebs Cosco in eine Betreibergesellschaft des Hamburger Hafens. "Das hätten wir so definitiv nicht gemacht. Zu erlauben, dass sich in unsere wirklich wichtige Infrastruktur die Chinesen einkaufen können, das ist einfach in allem keine gute Regierungspolitik.“ mehr...