Die Themen: Demo-Überblick für den Südwesten ++ Reaktionen auf Proteste gegen rechts ++ Industriepräsident Russwurm unterstützt Demos gegen AfD ++ Wie wichtig sind dörfliche Proteste? ++ Agrarwende-Demo in Berlin ++ Grünen-Chefin Lang will Position der Bauern stärken ++ Faeser kündigt neue Migrationsabkommen an ++ Werteunion will Partei werden ++ Bahn erwartet nur geringen Effekt der Generalsanierung ++ Aktuelles aus Israel ++ Peter Huchel-Preis 2024 geht an Anja Utler ++ „Zwei Minuten“ Kolumne