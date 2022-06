Bundesparteitag der Linken in Erfurt: Neue Führung, neuer Vorstand - alte Probleme?

An viele der größten Menschheitskrisen erinnern sich die Menschen heute wie an ein Märchen, eine Erzählung. Fakten spielen bei der Verarbeitung von menschlichen Erinnerungen nur eine untergeordnete Rolle, sagt Kognitionsforscher Fritz Breithaupt von der University of Indiana in Bloomington. „Im Fall von 9/11 war es das gemeinsame Erinnern an die Verstorbenen, die Heroes, das half, das Trauma zu bewältigen“, sagt Breithaupt, „und auch in der Finanzkrise von 2008 gab es die Erzählung vom gierigen Banker, der die Krise verschuldet hat und bestraft wurde.“

Bei Corona sei es anders gewesen, so Breithaupt. Dort habe weder Politik noch Wissenschaft ein eindeutiges Narrativ gefunden, von dem die Menschen zehren konnten. „Die Verschwörungstheoretiker hatten dafür umso bessere Narrative!“ Entscheidend dabei ist, das ein Narrativ auch immer manipulierend wirke, egal von wem es kommt. Und in den seltensten Fällen habe ein Einzelner ein Narrativ in der Hand. „Dafür sind einfach zu viele Faktoren, zu viele Player beteiligt.“

In der Ukrainekrise habe sich Bundeskanzler Olaf Scholz als jemand erwiesen, der Narrative bewusst zu vermeiden scheint. „Dafür gelingt es seinem Vizekanzler Robert Habeck umso besser, zurzeit ein Narrativ vom Energiemangel zu erzählen. Denn das ist der Stoff, der uns packt: Äußere, widrige Umstände, die ein Protagonist bezwingen muss, mit dem wir uns identifizieren.“ mehr...