Der FDP-Politiker Alexander Graf Lambsdorff findet es richtig, dass Deutschland weiter Waffen an Israel liefert. Anlässlich des Antritts-Besuchs von Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) in Tel Aviv sagte er, die Sicherheit Israels sei Teil der deutschen Staatsräson und entsprechend müsse Deutschland liefern. Im Gespräch mit SWR2-Moderator Jan Frédéric Willems sagte Graf Lambsdorff, Ägypten - nächste Station Baerbocks auf ihrer Nahostreise – sei ein anderer Fall. „Da muss man erheblich kritischer hinschauen, denn dort sind Menschenrechtsverletzungen an der Tagesordnung“. Dennoch hält er die Lieferung etwa von Schiffen oder U-Booten an Ägypten denkbar.

Dass Baerbock in Israel den Siedlungsbau im Westjordanland kritisiert hat, ist aus Sicht Graf Lambsdorffs nützlich gewesen. „Wo wir uns doch auch in der Ampelkoalition einig sind, dass das mit dem Völkerrecht so nicht zu vereinbaren ist“. Graf Lambsdorff glaubt, dass es zwischen der neuen Bundesregierung und der israelischen künftig einen etwas lebhafteren Dialog geben wird als bisher. „Es bleibt ein Dialog unter ganz engen Freunden und ich glaube, einen Dialog unter Freunden kann man auch um kritische Punkte führen“. mehr...