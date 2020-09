Die Vize-Präsidentin des Europa-Parlaments, Nicola Beer (FDP), fordert mehr Tempo bei der geplanten Abschaffung der Zeitumstellung in der Europäischen Union. Bundeskanzlerin Angela Merkel solle die deutsche EU-Ratspräsidentschaft nutzen, um das Thema auf die Tagesordnung zu setzen, sagte Beer im SWR2 Tagesgespräch. Gerade auch vor dem Hintergrund, dass über drei Millionen deutsche Bürger an der Umfrage der EU-Kommission zur Zeitumstellung, die es 2018 gegeben habe, teilgenommen hätten.



Drei Millionen deutsche Bürger hatten sich vor zwei Jahren für die Abschaffung der Zeitumstellung ausgesprochen. Nicola Beer im SWR: "Wenn die EU, wenn die deutsche Ratspräsidentschaft wirklich auf die Bürgerinnen und Bürger hören will, dann geht sie jetzt auch solche Themen an, die den Bürgerinnen und Bürgern am Herzen liegen."



Das Europaparlament will eine Abschaffung der Zeitumstellung schon im nächsten Jahr. Bislang konnten sich die Mitgliedsstaaten aber nicht darauf einigen, ob dann die Sommer- oder die Winterzeit beibehalten wird. Brüssel will vor allem vermeiden, dass in der EU ein Flickenteppich aus unterschiedlichen Zeitzonen entsteht. Dennoch meint die Vizepräsidentin des Europaparlaments im SWR: "Es wäre ein Trauerspiel der EU, wenn sie sich bei der Zeitumstellung alle Zeit der Welt lässt." mehr...