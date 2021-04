Die CDU in Thüringen sei zerrissen, sagt der Journalist Sergej Lochthofen: „Es gibt eigentlich zwei Parteien. Eine tendiert dazu, mit der AfD durchaus gemeinsame Sache zu machen. Ein anderer Teil will das nicht, vor allem in den größeren Zentren im Norden Thüringens." Ein zweiter Thüringer Kreisverband sprach sich dafür aus, Ex-Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen als Direktkandidaten für die Bundestagswahl in Südthüringen aufzutellen. Diese Entscheidung hat für einige Kritik gesorgt. Mehrere Bundestagsabgeordnete aus Thüringen und Sachsen hatten die Südthüringer CDU vor einer Nominierung von Maaßen gewarnt. Lochthofen ist der Meinung, Maaßen nutze diese Gelegenheit schamlos aus: „Er versucht auf dieser Art und Weise auf der Bühne zu bleiben, um möglicherweise in Berlin mitzureden." Die CDU sei verwöhnt gewesen, sie hatte die absolute Mehrheit in Thüringen gehabt und bei Landtagswahlen und Direktmandaten für den Bundestag gewonnen. Das habe dazu geführt, dass sie dachte, es gehe ewig so weiter und sei daher nicht bereit gewesen, sich den Entwicklungen der Welt anzupassen, so Lochthofen in SWR2. mehr...