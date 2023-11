Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD): Durch den 'Jobturbo' kommen demnächst 400.000 Zuwanderer in Arbeit

Geflüchtete sollen, wenn sie ein Recht auf Asyl haben, schneller hier in Deutschland arbeiten können und dürfen als bisher. Das will Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) erreichen. Er nennt seine Idee 'Jobturbo'. Heute hat der Minister das direkt mit den Verantwortlichen in Kommunen und Jobcentern besprochen, denn heute war "Tag des Jobcenters". Im SWR-Tagesgespräch zeigte sich der Minister zuversichtlich, dass durch die Initiative demnächst weitere 400.000 zugewanderte Menschen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen: "Gerade kommen viele Menschen aus den Sprachkursen. (…) Das sind ungefähr 200.000 Menschen mit ukrainischem Hintergrund, weitere 200.000 Menschen aus anderen Herkunftsstaaten. Wir haben Arbeits- und Fachkräftemangel in Deutschland, deshalb wollen wir mit den Jobcentern aber auch mit der Wirtschaft vereinbaren, wie wir die jetzt gezielt und schnell in Arbeit bringen." Einwänden, dass die Jobcenter auch mehr Geld bräuchten, um das zu erreichen, widerspricht Heil nicht: "Wir haben Mittel für die Eingliederung in den Jobcentern aber (…) ich kämpfe dafür, dass es mehr wird. Das muss der Bundestag aber entscheiden. Klar ist, dass das gut investiertes Geld ist. Wenn wir Menschen gezielter jetzt in Arbeit bringen, dann bringen wir sie aus der Bedürftigkeit und damit auch aus den Kosten der Grundsicherung." Im SWR Tagesgespräch weist Heil auch darauf hin, dass die Vorteile des so genannten 'Jobturbos' nicht nur Geflüchteten zugutekommen sollen: "Das gilt selbstverständlich auch für alle Menschen in der Grundsicherung, die arbeitsfähig sind." Mit der Einführung des Bürgergeldes sei außerdem die Möglichkeit geschaffen worden, sich weiter zu qualifizieren oder sogar einen Berufsabschluss nachzuholen. Es gehe jetzt darum "nach Jahren, in denen wir die Arbeitslosigkeit insgesamt runter gebracht haben in Deutschland (…) auch noch anderen Menschen, die wir brauchen können, eine Chance [zu] geben, durch Arbeit selbstbestimmt leben zu können", so Bundesarbeitsminister Heil im SWR Tagesgespräch.