Der außenpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Bijan Djir-Sarai, hat sich im SWR Tagesgespräch skeptisch dazu geäußert, ob der Iran ernsthaft am Erfolg der Gespräche über ein neues Atomabkommen interessiert ist: "Einerseits will ja der Iran alles dafür tun, damit die Sanktionen aufgehoben werden. Aber gleichzeitig versucht der Iran natürlich weiterhin, eine führende Rolle in der Region zu haben. Das bedeutet auch, dass der Iran ungestört am Ende des Tages sein Atomprogramm fertig stellt." Djir-Sarai betonte, dass die künftige Ampel-Koalition neben den Atomgesprächen auch das iranische Raketenprogramm, die Rolle des Irans in der Region und die Menschenrechte auf dem Schirm habe. All diese Fragen seien in den vergangenen Jahren vernachlässigt worden und müssten nun dringend auf den Tisch. mehr...